Technip energies : La technologie Hummingbird séduit LanzaJet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec LanzaJet, un producteur de carburant d'aviation durable (SAF), afin de lui fournir sa technologie exclusive Hummingbird, un catalyseur éthanol-éthylène



Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet, indique que l'utilisation d'Hummingbird va permettre à sa société d'évoluer et de se développer de manière stratégique pour répondre aux besoins de l'industrie aéronautique en carburant durable, alors même que la demande de SAF explose.



'Cet accord nous aidera à doubler la production et l'utilisation de SAF aux États-Unis à partir de 2022, et aidera l'industrie aéronautique à réduire ses émissions et sa dépendance aux combustibles fossiles utilisés pour propulser ses avions', résume-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.