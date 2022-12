Technip energies : Contrat pour Golden Triangle Polymers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce un contrat représentant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, pour la fourniture de fours de craquage propriétaires pour le craqueur d'éthane de 2.000 kta du projet Golden Triangle Polymers à Orange, sur la côte texane.



La société d'ingénierie explique que l'attribution de ce contrat s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'engagement en amont avec CPChem et QatarEnergy, qui a abouti à la sélection de sa technologie d'éthylène propriétaire.



Les équipements modulaires comprendront sept des fours de plus grande capacité que Technip Energies n'ait jamais conçus. Le craqueur est conçu en utilisant des technologies et des procédés qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.