Technip energies : Contrat d'étude auprès de Viridian Lithium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'étude de faisabilité auprès de Viridian Lithium pour la construction de la première usine de raffinage et de conversion du lithium en Europe, usine qui sera située à Lauterbourg, en France.



Le site produira jusqu'à 100.000 tonnes de produits chimiques à base de lithium pour batteries - soit une quantité permettant d'alimenter deux millions de véhicules électriques - pour permettre une chaîne d'approvisionnement de batteries sécurisée et durable.



Outre l'étude de faisabilité, le contrat comprend un droit préférentiel sur la construction de l'usine et ses trois extensions prévues. 'Le projet augmentera l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement de notre industrie des véhicules électriques', affirme le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.