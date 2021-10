Technip energies : La révision des objectifs de Technip Energies fraîchement accueillie par le marché

(BFM Bourse) - Le carnet de commandes de Technip Energies continue à s'étoffer grâce au repositionnement des producteurs d'énergie sur des sources moins carbonées, mais des contraintes logistiques liées à la pandémie amènent le groupe à resserrer sa prévision de chiffre d'affaires 2021 dans la partie basse de la fourchette visée au départ.

En repli de 4,5% à 13,70 euros vers 11h00, la variation du titre Technip Energies place la publication trimestrielle du groupe d'ingénierie au service de la transition énergétique (avec des positions de leader dans le GNL, l'hydrogène et l'éthylène, et sur le segment émergent du captage du CO2) parmi les déceptions de la matinée jeudi en Bourse de Paris, particulièrement chargée en annonces (Atos, bioMérieux, Carrefour, Edenred, Eurofins, Hermès, Ipsen, Pernod Ricard et Soitec pour ne citer qu'eux ont également publié).

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, Technip Energies a enregistré près de 4,91 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 11% de plus qu'au cours de la même période de 2020. L’augmentation de l’activité sur le projet Arctic LNG 2, mené par le numéro deux russe du gaz naturel, Novatek, avec la participation de différents acteurs internationaux dont TotalEnergies, et la montée en puissance des projets GNL récemment signés ont largement compensé la baisse d’activité enregistrée sur les projets en fin de réalisation dans la pétrochimie en Amérique, au Moyen-Orient et en Inde.

L’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois a augmenté de 9 % pour atteindre 254,7 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté a légèrement baissé de 10 points de base, à 6,4 %, en grande partie en raison de la croissance du chiffre d’affaires généré par les grands projets étant dans les premières étapes de réalisation et des coûts (inversement les charges tendent à diminuer pour les projets en phase de finalisation au Moyen-Orient et en Europe). Technip Energies ajoute que les dépenses directes liées à la COVID-19 ont été intégrées dans l’EBIT récurrent ajusté (en 2020, elles en étaient exclues). La part du groupe dans le résultat net s'élève à 159,7 millions d'euros, en augmentation de 9%.

Le flux de trésorerie d’exploitation de janvier à septembre a atteint 805,6 millions d’euros, bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et de variations de besoins en fonds de roulement notamment liées aux avances des clients et aux paiements des échéances de projets, soit après des dépenses d’investissement limitées à 27,7 millions d’euros nets, un flux de trésorerie net de 777,9 millions d’euros. Déjà très significative, depuis l'accord de scission et de distribution conclu avec son ancienne maison mère TechnipFMC (désormais cotée à part), la trésorerie nette ajustée au 30 septembre atteignait 2,9 milliards d’euros, à comparer à une capitalisation inférieur à 2,5 milliards actuellement.

Néanmoins, le marché se montre déçu par la révision des prévisions annuelles. Compte tenu notamment des difficultés logistiques et opérationnelles évoquées plus haut, Technip Energies indique que son chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros, contre une fourchette de 6,5 à 7 milliards précédemment visée. En revanche, le groupe ajuste plutôt vers le haut son objectif de marge d'Ebit récurrent, désormais d'au moins 6%, alors que la fourchette partait de 5,8% jusqu'à 6,2% jusqu'ici.

Pour le directeur général, Arnaud Pieton, la récente volatilité des marchés des matières premières souligne la nécessité de poursuivre les investissements dans les énergies traditionnelles les plus propres, tandis que les sources d’énergie alternatives continuent à être développées. "Au troisième trimestre, les commandes ont concerné principalement des services et des études, notamment dans le domaine de la décarbonation. En outre, nous observons un renforcement de la confiance de nos clients pour investir dans de nouveaux projets, dynamique qui devrait se poursuivre en 2022. Technip Energies est un partenaire reconnu pour le développement et l’intégration de technologies. Nous collaborons avec nos clients pour décarboner leurs projets et les aider à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Au troisième trimestre, nous avons établi plusieurs partenariats stratégiques visant à développer la propriété intellectuelle de solutions bas-carbone et ainsi accélérer la transition énergétique dans les régions clés du groupe, nous offrant des opportunités commerciales pour les années à venir". Concrètement, ces opportunités se matérialisent par des prises de commandes représentant 8,404 milliards d'euros sur les neuf premiers mois (540,6 millions d’euros sur le seul troisième trimestre), soit un ratio de renouvellement de 1,7 fois. Le montant total en carnet atteignait ainsi 16,464 milliards d'euros.

"Les échanges récents avec nos clients confirment que notre stratégie basée sur quatre piliers - le GNL, la décarbonation, la chimie durable et les solutions énergétiques sans carbone - est parfaitement alignée avec les tendances actuelles et futures du marché de l’énergie. Nous sommes convaincus que notre capacité à nous différencier sur le plan technique et notre stratégie d’engagement en amont des projets nous permettront de saisir de manière sélective les opportunités qui assureront à nos actionnaires des résultats financiers solides à moyen et long terme", conclut le dirigeant.

