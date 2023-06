Technicolor creative studios : La gouvernance resserrée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios a annoncé vendredi avoir décidé de créer un nouveau comité stratégique afin de l'accompagner dans la mise en oeuvre de son plan de transformation.



Ce comité dit 'stratégie & RSE' sera composé de quatre membres, dont Anne Bouverot, la présidente du conseil d'administration, et Caroline Parot, la directrice générale du groupe.



Cette réorganisation va également s'accompagner de la mise en place d'un comité d'audit et des risques, ainsi que d'un comité relatif à la gouvernance, aux rémunérations et aux talents.



Dans un communiqué, TCS explique que cette gouvernance 'resserrée' va lui permettre de se consacrer à l'accélération de sa transformation et à la livraison de projets de qualité pour ses clients.



Hier, Moody's avait réaffirmé sa note de crédit 'Caa3' sur le spécialiste des effets visuels, avec une perspective toujours 'négative'.



L'agence d'évaluation financière justifie sa note par les effets du plan de restructuration qui va se traduire - selon elle - par un accroissement de la dette et un Ebitda 'déprimé' en 2023 et 2024 du fait des coûts nécessaires pour retenir les équipes et des investissements réalisés dans l'activité.



A la Bourse de Paris, le titre se reprenait timidement de 1% vendredi matin après avoir aligné six séances de forte baisse. L'action accuse, à ce stade, une chute de 44% sur l'ensemble de la semaine qui s'achève.



