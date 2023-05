Technicolor creative studios : Recul de 15% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios (TCS) annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 168 millions d'euros, en baisse de 15% (-14% à taux de change constants) par rapport à la même période l'année dernière, comme anticipé par la société.



'Nous avons continué à livrer des projets de grande qualité à nos clients tout en accélérant le déploiement de notre programme Re*Imagined, qui vise à résoudre les difficultés opérationnelles que nous avons rencontrées à la fin 2022', commente sa DG Caroline Parot.



'Comme anticipé, nos revenus ne reflètent pas encore les bénéfices de ce programme, qui devraient se matérialiser progressivement au cours des prochains semestres', poursuit-elle, mettant aussi en avant le renforcement de la trésorerie.



