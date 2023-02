Technicolor creative studios : Moody's abaisse encore sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi soir avoir encore abaissé la note de crédit attribuée à Technicolor Creative Studios (TCS), l'enfonçant un peu plus en territoire ultra-spéculatif.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière indique avoir ramené la note du groupe à 'Caa3' contre 'Caa1' jusqu'ici, avec une perspective toujours 'négative'.



Moody's justifie sa décision par les discussions engagées par la société avec ses principaux créanciers en vue de 'réajuster' sa dette et sa structure capitalistique, et de faire face à ses besoins de liquidité.



Du point de vue de l'agence, l'éventualité d'une opération de conversion des créances en actions s'apparenterait à un 'défaut' en raison des pertes que pourraient supporter les créanciers.



En novembre dernier, Moody's avait déjà dégradé sa note sur TCS.



Chez Moody's, l'évaluation 'Caa3', située en catégorie spéculative, est censée refléter des risques 'très élevés', seulement trois niveaux au-dessus du défaut.



En dépit de ces annonces, l'action TCS progressait de 1,6% lundi matin à la Bourse de Paris. Elle affiche toutefois une baisse de plus de 33% sur le mois écoulé.



