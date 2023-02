Technicolor creative studios : Le titre recule après un nouvel avertissement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Technicolor Creative Studios perd du terrain ce mardi à la Bourse de Paris, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC Mid & Small, suite à un nouvel avertissement sur résultats.



Vers 10h35, le titre perdait 2,1%, tandis qu'au même moment le marché parisien progressait de 0,1%.



Dans un communiqué, le spécialiste des technologies créatives explique avoir connu de nouveaux défis opérationnels au cours des derniers mois et souligne que les actions déployées depuis le quatrième trimestre 2022 ne se matérialiseront que progressivement cette année.



Conséquence, ses résultats 2022 et 2023 seront encore impactés par des coûts additionnels, ce qui signifie que le groupe s'attend désormais à ce que son Ebitda ajusté pour 2022 s'établisse à environ 20 millions d'euros.



En novembre dernier, TCS avait déjà révisé ses attentes à la baisse pour ne plus viser qu'un Ebitda ajusté entre 45 et 65 millions d'euros en 2022.



Le groupe s'attend par ailleurs à ce que son Ebitda ajusté pour 2023 soit en-dessous de ses précédentes perspectives, à savoir un chiffre stable ou en légère hausse en 2023 par rapport à 2022.



En outre, la société - qui s'attend à ce que 2023 soit une année de 'transition' - a décidé de retirer ses perspectives pour 2023, tout en prévoyant un fort rebond en 2024 avant un retour à une rentabilité normalisée en 2025.



Dans ce contexte difficile, Technicolor Creative Studios a nommé Caroline Parot au poste de directrice générale par intérim, avec pour mission d'accélérer la transformation du groupe et mettre en oeuvre le programme d'amélioration opérationnelle.



Parallèlement, le groupe dit mener des discussions 'constructives' avec ses principaux créanciers et certains actionnaires clés, afin de réajuster sa dette et sa structure capitalistique, en vue de répondre à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.