Tarkett : OPAS ouverte du 10 juin au 9 juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tarkett annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) du 10 juin au 9 juillet (inclus), offre déposée par Tarkett Participation, société contrôlée par la famille Deconinck et dans laquelle Wendel a investi en qualité d'actionnaire minoritaire.



Le conseil de surveillance de Tarkett a émis à l'unanimité un avis recommandant cette OPAS, la déclarant conforme aux intérêts des actionnaires et des salariés, sur la base des recommandations du comité ad hoc ainsi que du rapport du cabinet Finexsi.



Cette offre à un prix de 20 euros par action ne pourra pas être réouverte. Tarkett Participation a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire au cas où, à son issue, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.