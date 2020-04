Tarkett : Baisse de 2,1% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Tarkett annonce que son chiffre d'affaires, pénalisé par un ralentissement significatif en fin de période, s'est contracté de 2,1% à 612 millions d'euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 2,9% à taux de change et périmètre constants.



Les mesures de confinement ont perturbé la production et rendu la logistique plus complexe, ce qui a pesé sur l'EBITDA ajusté qui devrait être compris entre 40 et 43 millions d'euros au premier trimestre contre 43,1 millions d'euros un an auparavant.



Tarkett s'attend à voir son activité du deuxième trimestre sévèrement affectée. Compte tenu du niveau d'incertitudes sans précédent, les impacts précis ne peuvent pas être quantifiés à ce stade ni pour le premier semestre, ni pour l'année pleine.



