Supersonic imagine : Début de l'OPAS ce jeudi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Supersonic Imagine, déposée par Crédit Agricole CIB pour le compte de Hologic Hub Ltd, est ouverte du 15 au 30 avril 2021 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 1,50 euro la totalité des actions existantes non détenues par lui, soit 4.759.084 actions représentant 19,54% du capital et des droits de vote.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 1,50 euro par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.