Suez(rompus) : Une acquisition ouvre les portes du marché saoudien

(CercleFinance.com) - Suez, Itochu et le fonds saoudien Five Capital Fund ont finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de la société Environment Development Company (EDCO), une entreprise saoudienne de gestion des déchets dangereux.



Cette opération stratégique va permettre aux partenaires de se positionner sur le marché des déchets dangereux, en forte croissance en Arabie saoudite, où des projets majeurs de l'industrie pétrochimique sont en cours et à l'étude.



Implantée dans la ville industrielle de Jubail, EDCO sera gérée conjointement par Suez et ses nouveaux co-actionnaires.



Le montant total de la transaction s'élève un peu moins de 26 millions d'euros pour Suez qui, à travers cette opération, va pouvoir renforcer sa présence au Moyen-Orient et saisir de nouvelles opportunités de croissance au sein du secteur industriel saoudien.



