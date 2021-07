Suez(rompus) : Signe 188 ME de contrats aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature d'une série de contrats de services d'eau et d'assainissement aux Etats-Unis, pour un chiffre d'affaires total d'environ 188 ME.



Un contrat de 137 ME a notamment été signé dans le Massachusetts pour l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'usine de traitement des eaux usées de Lynn et de 13 stations de pompage. Le contrat, qui débute le 1er juillet 2021, devrait se poursuivre jusqu'en 2041.



Par ailleurs, Suez étend sa présence dans le Mississippi avec un nouveau contrat de services d'eau à Ellisville et prolonge son contrat avec la ville de Poughkeepsie, dans l'État de New York, pour l'exploitation et la maintenance de la station d'épuration d'Arlington



Enfin, en étroite collaboration avec son partenaire d'ingénierie AECOM et la ville de Woonsocket, Suez a débuté l'exploitation d'une usine de traitement des eaux ultramoderne qui aidera la ville à répondre à la demande croissante en eau potable, tout en protégeant la fragile rivière Blackstone.





