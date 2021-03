Suez(rompus) : Propose une solution avec l'offre de Ardian - GIP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez propose une solution négociée à Veolia soutenue par une offre ferme de Ardian - GIP.



Le Consortium Ardian-GIP a remis le 20 mars au Conseil d'administration de Suez une offre ferme et engageante visant à la création d'un nouvel ensemble. Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 MdsE soit l'équivalent d'une valorisation de 20 E par action.



La proposition du Consortium a été reçue et acceptée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Suez, qui la juge conforme à ses attentes.



L'offre reçue prévoit l'acquisition par le Consortium d'un ensemble d'activités comprenant la totalité des activités françaises ' Eau ' et ' Recyclage et Valorisation ' auxquelles s'ajoutent plusieurs activités ' Eau et Technologie ' à l'international.



Le Conseil d'administration de Suez est prêt à engager une négociation pour sortir de l'impasse actuelle et souhaite que Veolia réponde favorablement à cette proposition constructive.



