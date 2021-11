Suez(rompus) : Finalise l'acquisition de la participation de NWS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation minoritaire de NWS (NWS Holdings Limited) dans Suez NWS.



A la suite de l'acquisition de la participation de 42% de NWS, Suez détient désormais 100% de Suez NWS.



' Le montant final de la transaction s'évalue à environ 468 ME et valorise Suez NWS à une valeur d'entreprise d'environ 1,3 MdE. En 2019, Suez NWS a généré un EBITDA de 161 ME et un résultat net de 97 ME ' indique le groupe.



