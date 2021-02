Suez(rompus) : Contrat pour le traitement de l'eau en Suisse

(CercleFinance.com) - Suez a remporté le marché d'extension du traitement biologique par biofiltration de la station d'épuration d'Aïre, à Genève. Ce procédé permet un traitement combiné du carbone et de l'azote sur des effluents chargés en pollution, améliorant ainsi la qualité d'eau rejetée au milieu naturel.



Le Groupe augmentera la capacité de traitement biologique de l'installation de 600 000 à 1 000 000 équivalent-habitants d'ici 2050.



La station d'épuration des eaux usées d'Aïre constitue l'installation majeure du parc d'assainissement du canton genevois, traitant à elle seule plus de 80% du volume d'eaux usées produites sur le territoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel