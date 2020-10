Suez(rompus) : Confirme son soutien à l'offre d'Ardian

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Suez confirme ce matin son soutien à la lettre d'intention d'Ardian en vue de l'acquisition des actions détenues par Engie dans Suez à hauteur de 29,9%.



Cette opération serait suivie immédiatement d'une offre publique en numéraire pour l'ensemble des actionnaires de Suez, dans les mêmes conditions de traitement.



Suez indique avoir pris note des communiqués diffusés hier par Engie et Veolia, notamment en ce qui concerne le report de l'offre de Veolia au 5 octobre.



'Suez va travailler activement dans ce cadre, dans un esprit de dialogue ouvert recommandé par le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance' indique la direction.



