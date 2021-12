Suez(rompus) : Accord avec SOLIDEO pour les Jeux à Paris en 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a retenu le Groupement Suez pour ses solutions innovantes de traitement de l'air urbain dans les rues étroites et sur les bords de Seine. Ce choix a été réalisé dans le cadre de la construction du Village des athlètes des Jeux à Paris en 2024.



Le Groupement se compose de ENS, une société familiale néerlandaise qui développe, depuis 2009, des technologies innovantes pour lutter activement contre la pollution de l'air, Fermentalg, une PME française devenue un acteur incontournable de la microbiologie mise au service de l'environnement, notamment du fait de son expertise sur les microalgues et Suez.



' Les membres du Groupement ont proposé à la SOLIDEO d'implanter dans le village des athlètes des solutions innovantes. Installés dès 2024, ces dispositifs préfigureront l'héritage des Jeux pour les futurs usagers et habitants du quartier ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.