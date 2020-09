Stmicroelectronics : Vers les chargeurs de demain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente MasterGaN, la ' première solution au monde à intégrer dans un même boîtier un circuit de commande en silicium et des transistors de puissance en GaN ', indique le fabricant.



Selon STMicroelectronics cette innovation va permettre de réduire le poids et les dimensions des chargeurs et adaptateurs d'alimentation de respectivement 70% et 80% par rapport aux solutions ordinaires en silicium, tout en multipliant la vitesse de charge par trois.



Ces chargeurs de nouvelle génération seront destinés aux applications électroniques grand public et industrielles jusqu'à 400 W.



