Stmicroelectronics : Oddo reste à 'achat', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur STMicroelectronics, avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 euros, dans le sillage d'une révision de ses prévisions 2020 et 2021 d'environ 12% pour le fabricant de semi-conducteurs.



Si les résultats du troisième trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes du fait de la marge brute, le bureau d'études n'y voit 'rien de structurel' et pointe des objectifs pour le dernier trimestre et l'année 2020 'significativement au-dessus du consensus'.



'STM reste l'histoire la plus 'nette' du secteur, selon nous, en termes de croissance et d'amélioration de marges. Le titre se paye 11,2 fois l'EBITDA 12 mois prospectif sur la base de nos prévisions, ce qui est inférieur à IFX/secteur (14,5 fois)', ajoute l'analyste.



