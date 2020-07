Stmicroelectronics : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicro publiera ses résultats du 2ème trimestre 2020 le 23 juillet avant l'ouverture. Oddo s'attend à un CA de 2 004 M$ soit -10.2% qoq, en ligne avec le consensus fourni par la société de 2 002 M$ et avec la guidance de -10.3% +/- 350 pb.



' Nous anticipons également une marge brute de 34% (vs consensus 34.1%) vs une guidance de 34,6% +/- 200 pb, incluant une charge d'insaturation de 400 pb. Notons que nous anticipons des Opex nets de 640 M$, alors que le consensus table sur 622 M$, en dessous de la guidance trimestrielle de 635/645 M$ ' indique le bureau d'analyses.



' De ce fait, le consensus table sur un ROP de 69 M$ (MOP de 3,4%) et un RN de 65 M$, soit un BPA de 0.07 $. Nous sommes en dessous avec un ROP de 41 M$ (MOP de 2%), un RN de 34 M$ et un BPA de 0.04 $ ' rajoute Oddo.



Pour le 3ème trimestre, Oddo anticipe un CA de 2 268 M$, à +13% qoq. Le consensus est un peu plus haut à 2 311 M$, soit +15,4%.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de cours ajusté à 23 E (contre 22 E).



