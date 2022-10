Stmicroelectronics : Malgré des résultats trimestriels solides, STMicro est sanctionné en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs a fait état jeudi de résultats financiers robustes pour le troisième trimestre. Mais le marché n’est guère impressionné et préfère jouer d’autres valeurs du secteur plus abordables.

Dans un secteur où le contexte macroéconomique incite fortement à la prudence, de bons résultats financiers ne suffisent pas à impressionner le marché.

Le cas échéant avec le fabricant de semi-conducteurs franco-italien STMicroelectronics. L’ensemble des paramètres financiers de l’entreprise ont beau être qualitatifs, l’action cède 8% vers 15h, à 32,165 euros, accusant la plus forte baisse du CAC 40.

"Sur ce secteur, à moins d'avoir d’une méga-bonne surprise le marché sanctionne. ‘Pas de bonne surprise’ devient ‘mauvaise surprise’", soupire un intermédiaire financier.

"Paradoxalement, le fait que STMicro ne s'inquiète pas et ne perçoive pas de vrai tassement de la demande dessert le titre. Les investisseurs préfèrent les groupes qui ont déjà lancé des avertissements, car ces valeurs leur permettent d’entrer sur un point bas. Des rotations s'opèrent vers ces acteurs qui ont déjà émis ces signaux d’alertes", estime un autre analyste.

Porté par l'automobile

Car pour l’heure les résultats financiers de STMicroelectronics s’avèrent robustes. Le chiffre d’affaires net s’est établi à 4,3 milliard de dollars, en hausse de 35,2% sur un an et de 12,6% en rythme séquentiel, c’est-à-dire par rapport au deuxième trimestre.

Le groupe bénéficie de la forte demande dans l’automobile. Les revenus dans ce segment ont bondi de 55,5% sur un an. Les produits analogiques ont vu leur croissance atteindre 9,7% sur un an, tandis que les microcontrôleurs ont enregistré une progression de 47,7%.

La marge d’exploitation s’est établie à 29,4% contre 26,2% au deuxième trimestre et 18,9% au troisième trimestre 2021. Le résultat net a quant à lui été multiplié par plus de deux sur un an à 1,1 milliard de dollars contre 867 millions de dollars au deuxième trimestre et 474 millions sur le troisième trimestre de 2021.

Pour le quatrième trimestre 2022, STMicroelectronics anticipe une croissance de son chiffre d’affaires de 1,8% en variation séquentielle, à 4,4 milliards de dollars tandis que sa marge brute devrait s’inscrire à 47,3% .

Si la croissance séquentielle prévue par la société marque un ralentissement par rapport à la progression de 12,6% enregistrée au troisième trimestre, Stifel souligne que cette prévision s’avère "meilleure que redoutée".

