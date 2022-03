Stellantis : Stellantis vise une forte marge et un doublement des ventes grâce à l'électrique et au premium

par Gilles Guillaume

AMSTERDAM (Reuters) - Stellantis a présenté mardi un plan stratégique axé sur l'électrification, le premium et les nouveaux services grâce auquel il entend maintenir ses marges à un niveau élevé et doubler son chiffre d'affaires à 300 milliards d'euros en 2030.

Le groupe, né un an plus tôt de la fusion entre PSA et FCA, a annoncé vouloir maintenir une marge opérationnelle courante à deux chiffres sur la durée du plan, avec une cible à plus de 12% en 2030, contre 11,8% en 2021.

Il prévoit aussi de porter à 300 milliards d'euros son chiffre d'affaires net à la fin de la décennie, contre 152 milliards l'an dernier, grâce au développement des modèles premium et le renfort des logiciels et des nouveaux services.

"Dare Forward (Osez aller de l'avant) 2030 nous inspire afin de devenir bien meilleur que nous ne l’avons jamais été", a déclaré le directeur général Carlos Tavares, cité dans un communiqué. "Nous allons élargir notre vision, repousser les limites et adopter un nouvel état d’esprit, avec pour objectif la transformation de la mobilité sous tous ses aspects."

La mutation vers l'électrique, pour répondre au durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2, passera chez Stellantis par plus de 75 véhicules 100% électriques au catalogue en 2030, date à laquelle ces modèles représenteront plus de la moitié du chiffre d'affaires.

Stellantis a dévoilé mardi le premier SUV 100% électrique de la marque Jeep, qui sera commercialisé début 2023, et les premières images du nouveau Pick-up Ram 1500 BEV qui arrivera en 2024.

Le groupe prévoit de vendre cinq millions de véhicules électriques chaque année dans le monde à l'horizon 2030, date à laquelle il espère atteindre 100% de véhicules électriques vendus en Europe et 50% aux Etats-Unis.

Le constructeur automobile franco-italo-américain a également indiqué vouloir générer plus de 20 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible industriels à la même date.

Stellantis veut aussi multiplier par quatre le chiffre d'affaires des véhicules neufs dans les segments haut de gamme et luxe, qui affichent des marges plus élevées.

Il entend également se renforcer hors des régions de l'Europe élargie et de l'Amérique du Nord en générant plus de 25% de son chiffre d'affaires mondial net en dehors de ces zones.

LE SPECTRE DE L'UKRAINE

Face aux risques géopolitiques actuels, Stellantis a opté toutefois pour une approche prudente, notamment en Chine où son plan de rebond passe par une approche allégée en ne gardant qu'une seule usine en propre pour ne surtout pas souffrir d'un excès de capacités.

Le chiffre d'affaires du groupe sur le marché chinois, où l'ex-PSA et l'ex-FCA ont enchaîné les déconvenues, devrait atteindre environ 20 milliards d'euros en 2030 pour une marge opérationnelle courante supérieure à 8%.

Stellantis prévoit par ailleurs un ratio de distribution des dividendes de 25% à 30% jusqu’en 2025 et s'est engagé à attribuer au moins 35% des postes de direction à des femmes.

Comme l'ensemble du secteur automobile, le constructeur est confronté à une succession de crises, de l'épidémie de COVID-19 aux pénuries de semi-conducteurs - partie pour durer toute l'année encore - en passant par le défi de la transition énergétique jusqu'aux retombées aujourd'hui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Stellantis observe à ce sujet d'importantes difficultés logistiques terrestres pour son usine russe de Kaluga, où il emploie environ 3.000 personnes, mais l'activité du groupe en Russie - 11.000 fourgons produits l'an dernier et une vingtaine de millions d'euros de résultat financier - ne représente pas un poids significatif.

"Ce qui n'enlève rien (au fait) qu'évidemment nous sommes contre toute violence et toute agression et que nous espérons que la raison va reprendre le dessus très très vite", a déclaré Carlos Tavares.

Stellantis a également mis sur pied une équipe pour garder le contact avec ses 71 salariés ukrainiens, qui étaient tous en bonne santé selon les derniers retours remontant à lundi soir, a poursuivi le directeur général du groupe.

Le groupe cherche à conjuguer son expérience d'acteur plus que centenaire de l'automobile avec une image moderne et innovante pour rester dans la course avec des nouveaux venus comme Tesla.

Il a ainsi choisi pour la présentation de son plan stratégique un site industriel lui-même centenaire, reconverti aujourd'hui en centre culturel et de mode face au Nordzeekanaal (canal de la mer du Nord), dans la banlieue d'Amsterdam, où le groupe a désormais son siège.

(Reportage Gilles Guillaume et Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)

