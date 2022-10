Stellantis : Veut fabriquer des fourgons à hydrogène en série

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce un nouvel investissement sur le site de Hordain (Nord), afin d'en faire ' la première usine au monde à produire des utilitaires à hydrogène, électriques et thermiques '



Ainsi, la fabrication des utilitaires légers à pile à combustible Peugeot Expert, Citroën Jumpy, et Opel Vivaro devrait passer à l'échelle industrielle, assure le constructeur.



Selon Stellantis, le site disposera d'une capacité de production de 5000 véhicules par an dès 2024, confirmant l'ambition de Stellantis d'être ' le premier constructeur en série d'utilitaires à hydrogène '.



' Cette annonce confirme l'engagement de Stellantis dans son système industriel français composé de 12 usines et la volonté éthique de l'entreprise de ne pas séparer ses activités entre électrique et thermique, afin d'embarquer l'ensemble de ses collaborateurs dans la transition énergétique ', assure le constructeur.



