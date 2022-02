Stellantis : Va reverser 1,9 milliard d'euros à ses salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Stellantis a annoncé ce matin un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros en 2021 - un chiffre presque multiplié par trois par rapport à l'exercice précédent - le constructeur fait savoir que 1,9 milliard d'euros va être redistribué aux salariés.



'La politique de rémunération de l'entreprise vise à valoriser la performance et l'engagement des salariés via une approche de 'rémunération à la performance' en particulier dans un contexte exceptionnel (pandémie, pénurie de semi-conducteurs, etc.)', souligne le constructeur.



Ainsi, entre 2020 et 2021, le montant total de ce qui est redistribué aux salariés va augmenter de 70%, soit une hausse de 770 ME environ.



'Chaque collaborateur de Stellantis a contribué à cette performance dans un contexte de fusion de deux constructeurs automobiles tout en faisant face à d'importants défis extérieurs. Notre volonté est de faire bénéficier tous les salariés de la croissance rentable de l'entreprise', a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.