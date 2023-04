Stellantis : Va distribuer 4,2 MdsE de dividendes

(CercleFinance.com) - Stellantis fait savoir que l'ensemble des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) qui s'est tenue en présentiel aujourd'hui a été adopté y compris la proposition d'approuver une distribution de dividendes de 4,2 milliards d'euros sur les actions ordinaires.



La distribution proposée implique un paiement aux porteurs d'actions ordinaires de 1,34 EUR par action ordinaire en circulation.

La distribution sera effectuée à partir des bénéfices figurant dans les comptes annuels de 2022.



Le vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023 a été positif à hauteur de 80,4 % pour la section excluant les questions antérieures à la fusion et de 51,9 % pour la section sur les questions antérieures à la fusion.



'Suite aux résultats du vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022 lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2022, la société et le comité de rémunération se sont engagés dans une démarche d'échanges avec les actionnaires', indique le constructeur.



