Stellantis : Teste les eFuels sur ses familles de moteurs

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce aujourd'hui être en phase de finalisation de ses tests avec des carburants synthèse (eFuels) réalisés sur 28 familles de moteurs.



Pour rappel, l'eFuel est un carburant de synthèse de substitution fabriqué à partir du CO2capturé dans l'atmosphère et d'énergie renouvelable.



L'objectif du constructeur est d'accélérer la réduction potentielle d'émission de carbone des 28 millions de véhicules thermiques Stellantis fabriqués en Europe depuis 2014 (Euro 6).



'Tout en restant déterminés à poursuivre notre stratégie en matière d'électrification, nous devons en parallèle trouver des solutions intelligentes pour réduire les émissions de CO2des 1,3 milliard de véhicules thermiques existants, ' souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis.



Le constructeur estime que l'utilisation de carburant eFuel dans les 28 millions de véhicules de sa flotte pourrait potentiellement réduire de 400 millions de tonnes les émissions de CO2en Europe entre 2025 et 2050.



