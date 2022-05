Stellantis : Tavares veut renforcer la présence en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a déclaré mercredi que le groupe automobile comptait développer et renforcer sa présence en Inde.



Durant des échanges tenus avec les médias à Chennai, dans le sud du pays, le patron du constructeur a expliqué vouloir faire de ce marché jugé 'stratégique' un pilier central de l'ambition internationale du groupe.



Stellantis prévoit de lancer cette année les derniers modèles des Jeep Meridian et Jeep Grand Cherokee, ainsi que la nouvelle Citroën C3, qui est produite en Inde, à la fois pour le marché intérieur et les exportations.



Pour mémoire, le groupe dispose de trois usines de production dans le pays, d'un complexe dédié aux nouvelles technologies à Hyderabad, d'un centre consacré aux logiciels à Bangalore et de deux sites de R&D à Chennai et Pune.



Le constructeur y produit notamment quatre modèles Jeep (Wrangler, Compass, Meridian et Grand Cherokee) ainsi que le Citroën C5 Aircross.



Stellantis rappelle avoir investi plus d'un milliard d'euros dans ses opérations en Inde depuis 2015.



