Stellantis : Stifel confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'achat sur le titre Stellantis et indique son objectif de cours à 27E.



Les chiffres annoncés par Stellantis pour ce premier trimestre sont qualifiés de ' robustes ' par l'analyste qui voit dans les volumes (+7%) et le mix-prix solides, les points forts du trimestre.



Pour Stifel, les perspectives des marchés sont inchangées par rapport à celles fournies le 22 février dernier. ' Les marchés sont vus en hausse de +5% dans les régions Nafta/Europe/MEA et IPAC (inchangé), de +3% en Amérique latine et de +2% en Chine. '



' Nous nous attendons à une réaction neutre du cours de l'action (au moins par rapport à l'indice de référence du secteur, SXAP), car l'appel qui sera lancé plus tard dans la journée devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs (perspectives macroéconomiques/constitution de stocks) ', termine l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.