Stellantis : Sécurise son approvisionnement en micropuces

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce la mise en place d'une stratégie pluridimensionnelle visant à gérer et sécuriser l'approvisionnement à long terme de ces micropuces électroniques incontournables.



Cette stratégie repose notamment sur l'instauration d'une base de données des semi-conducteurs visant à assurer une transparence totale quant à la disponibilité des micropuces.



Elle inclut aussi une évaluation systématique des risques afin d'éviter et éliminer proactivement les composants obsolètes.



Stellantis a commencé une collaboration avec différents partenaires stratégiques tels que Infineon, NXP® Semiconductors, onsemi et Qualcomm, pour améliorer ses technologies et ses nouvelles plateformes de pointe STLA.



Stellantis travaille également avec aiMotive et SiliconAuto afin de pouvoir, à l'avenir, développer ses propres semi-conducteurs.



À ce jour, Stellantis a conclu des partenariats directs pour des semi-conducteurs d'une valeur d'achat de plus de 10 milliards d'euros jusqu'en 2030.



