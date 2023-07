Stellantis : Second projet de 'gigafactory' US avec Samsung

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il prévoyait de construire aux Etats-Unis, aux côtés de Samsung, une deuxième usine de batteries ('gigafactory'), avec un démarrage prévu début 2027.



L'emplacement de la nouvelle installation est actuellement à l'étude et des informations plus précises seront communiquées ultérieurement, indique le constructeur automobile dans un communiqué.



Le nouveau site est censé aider le groupe à atteindre son objectif consistant à lancer au moins 25 nouveaux véhicules électriques sur le marché nord-américain d'ici la fin de la décennie.



L'an dernier, Stellantis et Samsung SDI avaient annoncé, dans le cadre de leur coentreprise 'StarPlus Energy', leur volonté de construire une première usine de fabrication de batteries à Kokomo (Indiana), qui devrait démarrer au premier trimestre 2025.



Cette usine doit afficher une capacité de production annuelle de 33 GWh, en hausse par rapport à l'objectif initial de 23 GWh.



La seconde usine, prévue pour 2027, devrait quant à elle avoir une capacité de production annuelle initiale de 34 gigawattheures (GWh).



