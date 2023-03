Stellantis : Se renforce dans le leasing en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi que sa coentreprise avec Crédit Agricole avait conclu un accord en vue de l'acquisition des activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg.



Cette nouvelle fait suite au partenariat scellé entre Stellantis et Crédit Agricole fin 2021 concernant la création d'une nouvelle entité commune (Newco), dont l'ambition est de devenir un leader européen de la location longue durée.



L'opération doit permettre à la coentreprise, devant résulter de la consolidation de Leasys et de Free2move Lease et détenue à parts égales, de renforcer sa position de leader en matière de leasing en Europe.



Le cession des activités d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi celle des activités de LeasePlan en République tchèque, en Finlande et au Luxembourg s'inscrit dans le cadre des engagements pris par ALD auprès de la Commission européenne afin de boucler l'acquisition de LeasePlan.



Le rachat des activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg serait effectué par FCA Bank, avant la prise en charge de cette dernière par Crédit Agricole Consumer Finance.



La transaction, qui sera suivi d'un découpage ultérieur du périmètre concerné, devrait être finalisée dans le courant de l'année 2023, bien après la clôture de la création de 'Newco'.



