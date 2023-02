Stellantis : Résultats et rachats d'actions salués en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis progresse en Bourse ce mercredi suite à la présentation de résultats 'record' au titre de l'exercice 2022 et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 1,5 milliards d'euros.



Le groupe automobile a annoncé ce matin avoir généré un résultat opérationnel courant de 23,3 milliards d'euros, en hausse de 29%, sur l'année écoulée, avec à la clé une marge de 13% supérieure à son objectif de 12% prévu à horizon 2030.



Son chiffre d'affaires net atteint 179,6 milliards d'euros, soit une progression de 18%, à la faveur d'une dynamique de prix solide, d'un 'mix' véhicules favorable et d'effets de change positifs.



Le bénéfice net s'inscrit, lui, en hausse de 26% à 16,8 milliards d'euros.



Evoquant son importante génération de flux de trésorerie ainsi qu'un bilan solide, le constructeur dit avoir approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros devant être bouclé d'ici à la fin de l'année.



Dans son communiqué, Stellantis se dit par ailleurs 'en bonne voie' pour atteindre les engagements de son plan stratégique 'Dare Forward 2030', lancé en mars 2022, qui vise un doublement du chiffre d'affaires d'ici à 2030 (par rapport à 2021), pour une marge opérationnelle courante à deux chiffres pendant toute la décennie.



Le groupe a prévu de distribuer un montant record de deux milliards d'euros cette année en reconnaissance de la performance de ses employés au titre des résultats financiers 'exemplaires' dégagés en 2022.



Cette publication était saluée par les investisseurs mercredi matin à la Bourse de Paris, où l'action grimpait de 2,2% dans un marché parisien atone (-0,6%).



