Stellantis : Reste la valeur préférée d'Oddo dans le secteur

(CercleFinance.com) - Oddo a organisé un roadshow avec Richard Palmer, CFO de Stellantis, à destination des investisseurs français. Suite à cette réunion, Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 20 E.



L'analyste ressort largement confortés dans son opinion positive sur Stellantis (son Top Pick sectoriel).



' Après un premier semestre déjà excellent, le management a, de nouveau affiché hier sa confiance dans sa capacité à maintenir une performance opérationnelle élevée (rentabilité à deux chiffres) ' indique Oddo.



L'analyste indique que le CFO s'est montré très rassurant sur l'environnement actuel en Amérique du Nord (demande, prix, mix) et plus prudent sur l'Europe (tout en précisant ne pas encore percevoir de signaux négatifs sur l'activité).



' Il a ensuite rappelé les enjeux des prochaines années déjà détaillés lors du CMD (réduction du BFR, réduction du déficit de pensions, développement de la captive aux Etats-Unis, investissements batteries/logiciel) et la politique de dividende jugée attractive (payout de 25-30%, rendement actuel de 10%) ' rajoute Oddo.



