Stellantis : Refonte des sites tertiaires et R&D en IdF en 2023-24

PARIS (Reuters) - Stellantis a obtenu mercredi l'avis favorable d'une majorité d'élus syndicaux à son projet de réorganisation de ses cinq sites tertiaires et R&D en Ile-de-France, qui passe par la fermeture de deux d'entre eux et la refonte des trois autres, afin de réduire les coûts et de s'adapter à la nouvelle donne du télétravail.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a tenu un Comité social et économique central (CSEC) sur le rapport d'expertise réclamé par les syndicats sur son projet présenté pour la première fois en octobre dernier.

A la demande des organisations syndicales, qui jugeaient le calendrier trop serré pour un mouvement de cette ampleur, notamment le déménagement de 2.800 salariés de R&D de Vélizy à Poissy, la réorganisation ne commencera qu'en janvier 2023 et non plus mi-2022 comme envisagé initialement.

Le projet a recueilli l'avis favorable d'une majorité d'élus syndicaux mais la CFE-CGC s'est abstenue tandis que la CGT et la CFDT ont rendu un avis défavorable.

"L'unique motivation financière occulte le risque de pertes de compétences lié au déploiement de R&D hors France et renvoie au second plan l'aspect social et humain", a déclaré Benoît Vernier, représentant CFDT, dans un tract. Il pointe du doigt en particulier les investissements plus conséquents réalisés dans les moyens d'essais techniques du groupe en Italie.

Stellantis, qui compte autofinancer cette mutation grâce aux cessions de terrains libérés, estime au contraire que ce projet "pérennise l'activité Recherche & développement en région parisienne et en France", a dit un porte-parole du groupe.

Le site de sport automobile de Satory (Yvelines) sera fermé et ses 200 salariés transférés fin 2023 au centre de design de Vélizy, tout comme celui de l'ex-FCA à Trappes, dont les équipes (500 personnes) sont déménagées à Poissy.

Le site de Poissy, où Stellantis loue actuellement deux grands bâtiments tertiaires, deviendra à la place un nouveau campus moderne mais réduit à 3.400 postes de travail pour un effectif de 8.200 personnes, reflet du développement du travail à distance généralisé pendant la pandémie de COVID-19.

Le cinquième site francilien, situé à Carrières-sous-Poissy, accueillera quant à lui une centaine de personnes des équipes "intégration moteurs" et "ingénierie avancée" de Vélizy pour augmenter les synergies entre les métiers.

(Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)

Copyright © 2022 Thomson Reuters