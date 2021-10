Stellantis : Protocole d'accord avec LG Energy Solutions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le sud-coréen LG Energy Solution en vue de la production de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord.



Aux termes du partenariat, les deux groupes prévoient la construction d'une nouvelle usine devant aider Stellantis à atteindre son objectif de plus de 40% de ventes de véhicules électrifiés aux Etats-Unis à l'horizon 2030.



Avec un démarrage prévu au premier trimestre 2024, le site vise une capacité de production annuelle de 40 GWh.



Les batteries produites dans la nouvelle usine seront livrées aux sites d'assemblage de Stellantis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Ces éléments seront ensuite installés sur ses voitures électriques de nouvelle génération, hybrides rechargeables ou 100 % électriques qui seront vendues par les différentes marques du groupe automobile.



Le partenariat entre les groupes remonte à 2014, lorsque LG Energy Solution (alors LG Chem) avait été choisi par Stellantis (alors Fiat Chrysler Automobiles) pour la fourniture d'un système de batteries lithium-ion destiné au monospace électrifié Chrysler Pacifica Hybrid.



Pour mémoire, Stellantis compte investir plus de 30 milliards d'euros d'ici à 2025 dans l'électrification et le développement de plateformes logicielles.



