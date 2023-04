Stellantis : Production de véhicules électriques au Portugal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé vendredi 'le début d'une nouvelle ère' pour le site de production de Mangualde au Portugal, avec le lancement début2025 de la production des véhicules utilitaires légers (VUL) électriques Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e et Fiat e-Doblò, en versions utilitaire ou particulier.



Mangualde sera la première usine du Portugal à produire en série des véhicules 100% électriques pour le marché national et à l'exportation dès leur lancement.



'Nous allons nous appuyer sur l'expertise manufacturière de Mangualde pour produire nos véhicules électriques, un élément essentiel pour poursuivre la décarbonation de nos flottes, et une nouvelle étape vers notre objectif d'atteindre 40% de véhicules zéro émission d'ici la fin de la décennie', a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis



