Stellantis : Peugeot reste la marque préférée des Français

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Peugeot reste la marque automobile préférée des Français, à en croire un classement établi par l'organisme YouGov et relayé aujourd'hui par Stellantis, le propriétaire de la marque au lion.



L'étude annuelle - effectuée sur toute la durée de l'an dernier auprès d'un échantillon représentatif - montre que Peugeot est la marque automobile ayant la meilleure image auprès des Français, devant Mercedes et Audi.



Il s'agit de la cinquième année consécutive que l'étude YouGov place le constructeur en tête de ce classement.



Cette enquête prend en compte des indicateurs d'impression générale, de qualité, de rapport qualité-prix, de réputation/marque employeur, de satisfaction et de recommandation.



Depuis plus de deux ans, la Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.