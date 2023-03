Stellantis : Peugeot occupe la 1er place du marché VP

(CercleFinance.com) - Peugeot occupe la première place du marché VP en France, sur le mois de février et au cumul des deux premiers mois de l'année 2023.



Dans un marché VP en hausse de 9,1 % Peugeot affiche une part de marché de 15,8 %.



La Peugeot 208 a repris le leadership des véhicules les plus vendus en France avec une part de marché de 5,5 %. Peugeot détient également le leadership des véhicules électrifiés (Electric + Plugin Hybride).



Au cumul 2023, trois véhicules sont dans le top 5 des véhicules les plus vendus en France : Peugeot 208, Peugeot 2008 et Peugeot 308.



