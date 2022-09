Stellantis : Peugeot conserve sa 1ère place sur huit mois

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Peugeot occupe la première place, en France, sur les marchés VP + VU sur le mois d'août 2022 et conserve sa première place, sur le marché VP, au cumul des huit premiers mois de l'année 2022.



' Ces résultats continuent à être portés par la bonne performance de la Peugeot 208 qui reste le véhicule plus vendu en France, en VP+VU ' indique le groupe.



Sur les huit premiers mois de l'année, la marque au lion est également leader des véhicules électrifiés (Electric et Plugin Hybrid) avec une part de marché de 15%. La Peugeot e208 continue à occuper la première place des véhicules électriques vendus en France.



