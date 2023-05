Stellantis : Perspectives relevées chez Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's annonce avoir changé ses perspectives de Stellantis de 'stables' à 'positives', sur ses notes confirmées d'émetteur à long terme et d'instruments senior non garantis 'Baa2' et sur ses autres notations à court terme '(P)P-2'.



'Le changement de perspectives à positives reflète les progrès continus de Stellantis en termes d'amélioration des marges et d'endettement', explique Matthias Heck, l'analyste crédit en charge du constructeur automobile franco-italo-américain.



'Un relèvement à 'Baa1' est probable, si l'entreprise est en mesure de soutenir une marge d'exploitation dans le haut de la plage à un chiffre et de maintenir un endettement durablement en dessous de deux fois, malgré les défis à court terme', poursuit-il.



