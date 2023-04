Stellantis : Partenariat renforcé avec Alliance Nickel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a conclu vendredi un nouvel accord en vue de sécuriser son approvisionnement en matières premières pour les véhicules électriques en signant un partenariat avec l'australien Alliance Nickel.



Cet accord engageant doit porter sur la fourniture de quelque 170.000 tonnes de sulfate de nickel et 12.000 tonnes de sulfate de cobalt pour une durée initiale de cinq ans.



Ce volume représente environ 40% de la production annuelle prévue pour le projet NiWest en Australie occidentale, dans des conditions d'achat qui seront liées aux prix indiciels.



En outre, Stellantis a convenu d'acheter pour 9,2 millions d'euros de nouvelles actions d'Alliance Nickel, ce qui lui donnera une participation de 11,5% au capital de l'entreprise.



Ces accords renforcent le partenariat scellé l'an dernier entre Stellantis et Alliance Nickel en vue de la fourniture de matières premières pour les batteries des véhicules électriques.



Outre son accord avec Alliance Nickel, le propriétaire des marques Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep et Peugeot, a conclu des partenariats similaires avec McEwen Copper, Terrafame, Vulcan Energy, Element 25 et Controlled Thermal Resources.



L'action Stellantis progressait de 0,2% vendredi matin à la Bourse de Milan dans le sillage de ces annonces.



