Stellantis : Part de marché de 17,3 % pour Peugeot

(CercleFinance.com) - Peugeot continue à occuper la première place des constructeurs en France, sur le marché VP+VU, au cumul 2022.



Dans un marché VP en baisse de 16,9 %, Peugeot affiche une part de marché de 16,6 %. Dans un marché VU en baisse de 24,8 % Peugeot affiche une part de marché de 18,7 %. Dans un marché VP+VU en baisse de 18,6 % Peugeot affiche une part de marché de 17,3 %.



La Peugeot 208 reste le véhicule le plus vendu en France, en VP+VU, au cumul 2022.



Les cinq modèles Peugeot 208, 2008, 3008, 308 et 5008, leaders de leur segment contribuent à cette bonne performance.



La nouvelle Peugeot 308 lancée en octobre 2021 continue sa progression avec une part de marché de 2,9 %, avant lancement de la version SW qui interviendra courant juin 2022.



