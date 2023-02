Stellantis : Oddo révise en hausse ses estimations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats 2022, Oddo révise en hausse ses estimations de 9% sur 2023 et se situe désormais près de 20% au-dessus du consensus pré-publication.



L'analyste confirme son opinion Surperformance et relève son objectif de cours à 22 E (contre 20 E).



' La publication de Stellantis a, une nouvelle fois, conforté le statut best-in-class du constructeur avec une performance opérationnelle encore très robuste au S2 2022 (MOP de 12.0%) malgré les nombreuses difficultés en matière d'approvisionnement et de logistique ' indique Oddo.



Oddo estime que le constructeur est capable de dépasser les attentes actuelles du consensus qui se situent à 10,5% pour la MOP et 9,5 MdE sur le FCF, ce qui a été confirmé par le CFO lors de la conférence téléphonique.



' Ainsi, nous avons révisé en hausse nos estimations qui étaient déjà supérieures (MOP de 12.5% vs 11.5%, FCF de 11.0 MdE vs 9.5 MdE) et estimons probables des révisions à deux chiffres des attentes ' rajoute le bureau d'analyses.



