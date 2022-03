Stellantis : Oddo réitère son avis après le plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo fait un point sur la valeur après la présentation hier du plan stratégique de Stellantis.



' Les éléments financiers présentés suggèrent une trajectoire à l'inverse de celle suggérée par les multiples actuels avec, notamment, un constructeur très ambitieux en matière de croissance (CA x2 d'ici 2030) et durablement ancré dans une rentabilité à 2 chiffres ' indique le bureau d'analyses.



Oddo indique que le plan stratégique l'a conforté dans son opinion très positive sur Stellantis (objectif de cours de 30 E) qui demeure son Top Pick sectoriel et fait également partie de la liste des convictions Oddo BHF.



' Parmi les principaux éléments stratégiques présentés, nous retenons 1/ une forte accélération de l'électrification avec un objectif de mix BE 2030 de 100% en Europe et 50% aux Etats-Unis ; 2/ un mix géographique plus équilibré (CA hors Europe et Chine à près de 30% du groupe vs 15% aujourd'hui) ; 3/ un positionnement produits plus équilibré, notamment au profit du premium/luxe qui devrait représenter 11% du CA en 2030 vs 4% aujourd'hui ; 4/ une volonté d'adresser tous les profit pools (après-vente, occasion, services financiers, mobilité, etc.) et de renforcer son leadership sur ces activités '.



' Sur le plan financier, nous retenons 1/ une forte croissance des ventes (que nous estimons bien supérieure à celles des volumes grâce au mix, prix et nouveaux profit pools) avec un CA de 200 MdE en 2024 et de 300 MdE en 2030 ; 2/ une marge d'EBIT ajusté constamment à 2 chiffres et même >12% en 2030, des objectifs que nous jugeons prudents face à ceux communiqués pour les régions (>15% NAFTA, >10% en Europe, etc.); 3/ un FCF de >6 MdE en 2024 (impact négatif de 3 MdE sur le BFR lié à la volonté de réduire structurellement la volatilité du bilan, un reproche historique), >10 MdE en 2027 et >20 MdE en 2030 (Capex/R&D stables sur la période à ~8% du CA) ' rajoute Oddo.



