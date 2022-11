Stellantis : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo conserve sa note de 'surperformance' sur le titre Stellantis, avec un objectif de cours inchangé de 20 euros.



Stellantis a publié, hier, un CA T3 2022 de 42.1 MdE en hausse de 29% (+19% en organique) et 6% au-dessus des attentes (39.7 MdE), l'activité ayant été notamment portée par le rebond des volumes (+13%).



Dans ce contexte, le management est toujours confiant sur ses perspectives, annonce le broker qui rapporte trois points majeurs: 1/ le CFO a, de nouveau, confirmé ne pas voir de raison majeure pour que la rentabilité de Stellantis au S2 diffère significativement de celle du S1; 2/ le CFO a, de nouveau, confirmé que le principal enjeu restait la capacité du groupe à livrer des véhicules et qu'il n'y avait pas de sujet sur la demande aujourd'hui



Enfin, le CFO a clairement indiqué ne pas s'attendre à un retournement du pricing en 2023.



