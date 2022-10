Stellantis : Nomura relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Nomura a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Stellantis, qu'il porte de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 15,7 à 19,8 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire évoque un titre au profil risque/rendement 'séduisant' sur fond d'activité 'vigoureuse' en Amérique du Nord, un phénomène susceptible de compenser selon lui la faiblesse de l'Europe.



Nomura met également en évidence (1) des prix plus fermes que prévu des deux côtés de l'Atlantique, (2) une moindre pression sur les marges du fait du démarrage progressif du groupe dans les véhicules électriques, qui lui permet de ne pas trop pâtir de la cherté des prix des matériaux pour batteries, (3) la mise en oeuvre de synergies post-fusion en Europe et (4) le reflux des cours des matières premières, acier en tête, ainsi que l'effet positif lié à la vigueur du dollar.



Enfin, l'analyste souligne la valorisation boursière attractive du constructeur automobile, qui se traite sur la base d'un PER de seulement 3,6x à horizon 2023 pour un rendement du dividende de 8%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur STELLANTIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok