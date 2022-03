Stellantis : Moody's relève sa perspective

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service annonce avoir changé la perspective de ses notations sur Stellantis, passant de 'stable' à 'positive', mais confirmant pour l'heure ses notations 'Baa3' d'émetteur à long terme et '(P)P-3' de court terme.



L'agence justifie sa perspective positive par les solides performances opérationnelles et financières du constructeur automobile en 2021 et par les antécédents que la direction a construits au cours des dernières années pour améliorer ses performances.



'Nous reconnaissons que les marges bénéficiaires et les paramètres d'endettement se sont améliorés à des niveaux où Moody's envisagerait une amélioration de la notation si ces niveaux étaient maintenus', poursuit-elle.



