Stellantis : Stellantis maintiendra sa marque DS en Chine, selon la directrice générale

PARIS (Reuters) - Stellantis a décidé de maintenir sa marque haut de gamme DS en Chine, où il doit lever le voile d'ici le début de l'année prochaine sur un nouveau plan pour tenter de redresser ses ventes, a dit à des journalistes la directrice générale de la marque haut de gamme de l'ex-PSA.

"Rien ne change pour DS à ce stade", a déclaré Béatrice Foucher en marge de la deuxième journée de la filière automobile. "L'idée est de continuer en Chine."

Carlos Tavares doit présenter entre fin 2021 et début 2022 sa méthode pour se relancer sur le premier marché automobile mondial.

Ce plan, sur lequel le groupe travaille toujours, passera notamment par des voitures Opel 100% électriques et utilisera l'une des deux usines de la co-entreprise avec GAC, spécialisée dans la production de la marque Jeep.

La question du maintien de DS, dont les ventes chinoises sont au plus bas, s'est posée à nouveau après la vente des parts de Stellantis dans le site de production local de la jeune marque.

Après la création de Stellantis à partir de la fusion entre PSA et FCA, Carlos Tavares a promis de maintenir les désormais 14 marques du nouveau groupe, mais à condition de concentrer chacune sur ses marchés et segments les plus forts.

DS, qui partage maintenant l'étiquette premium de Stellantis avec Alfa Romeo et Lancia, inaugurera en 2024 pour le constructeur la plateforme électrique STLA Medium avec une toute nouvelle voiture.

