Stellantis : Le financement automobile au Brésil réorganisé

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi avoir décidé, d'un commun accord avec Banco Santander, de réorganiser le partenariat de financement automobile qui les liait au Brésil.



Le contrat prévoit l'achat par Banque PSA Finance de 50% des parts de Banco PSA Finance Brasil, une co-entreprise jusqu'ici détenue à parité par une filiale de Banco Santander Brasil et Banque PSA Finance.



L'accord inclut par ailleurs l'acquisition, par Stellantis Services, de 50% des parts de PSA Corretora de Seguros e Services, une entité précédemment contrôlée à 50/50 par Banco Santander Brasil and Stellantis Services.



Une fois ces transactions achevées, Banque PSA deviendra l'actionnaire unique de Banco PSA Finance Brasil et Stellantis Services sera l'actionnaire unique de PSA Corretora.



